السولية: نسعى إلى الوصول للنهائي وهذا طلب كولر منا لمباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، مشيرا إلى أن طموحهم الوصول إلى المباراة النهائية.

وقال السولية في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، ووجود الأهلي في البطولة مع أفضل الأندية أمر عظيم جدا، والفريق قادرا على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، طموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما حققنا الميدالية البرونزية في النسخ السابقة".

وأضاف: "أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي وهذا كان حلمي الذي حققته وأتمنى حصد مزيد من الألقاب في السنوات المقبلة، ونسعى دائما لحصد لقب دوري الأبطال من أجل كأس العالم، وحتى يبقى اسم الأهلي في المنافسة بقوة مع الأندية الكبيرة".

تابع: "يوجد تطور كبير في الكرة السعودية وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، و نجحوا مؤخرا في استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية 2023 وكأس العالم 2034، وأتمنى أن نصل إلى نهائي مونديال الأندية".

واصل: "الأهلي لديه فرصة لتحقيق مركز متقدم في البطولة والوصول إلى النهائي، ونسعى لصناعة تاريخ للأهلي ولأنفسنا والمواجهة مع الاتحاد ستكون قوية، حيث تغير كثيرا عن السنوات الماضية، وضم لاعبين من الأفضل على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز".

وأكمل عن هدفه في شباك الهلال السعودي: "المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة لنا والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف، وطموح الأهلي وجماهيره يزيد بشكل كبير ولكن علينا أولا التفكير في مباراة الجمعة، وكولر طالبنا بتحقيق طموحات الجماهير وإسعادهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن".

واختتم السولية: "تقلد شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، يعطي أي لاعب دفعه للظهور بمستوى قوي، جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية".

ويواجه الأهلي اتحاد جدة، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.