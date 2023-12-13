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9 ألقاب كأس العالم للأندية بين صفوف اتحاد جدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز مساء أمس على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، ويستعد لمواجهة الأهلي المصري.

ويضم الاتحاد 4 لاعبين حصلوا على بطولة كأس العالم للأندية من قبل، بواقع 9 ألقاب، وهم، كريم بنزيما، كانتي، رومارينيو، فابينيو.

وحصل كريم بنزيما على لقب كأس العالم للأندية 6 مرات مع في النسخ التالية، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2023، فيما حصد كانتي اللقب لمرة واحدة مع نسخة 2022.

وفاز رومارينيو بلقب كأس العالم للأندية مرة واحدة مع كورينثيانز باوليستا البرازيلي نسخة 2013، فيما فاز فابينيو باللقب مع الإنجليزي نسخة 2020.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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