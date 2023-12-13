9 ألقاب كأس العالم للأندية بين صفوف اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز مساء أمس على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، ويستعد لمواجهة الأهلي المصري.

ويضم الاتحاد 4 لاعبين حصلوا على بطولة كأس العالم للأندية من قبل، بواقع 9 ألقاب، وهم، كريم بنزيما، كانتي، رومارينيو، فابينيو.

وحصل كريم بنزيما على لقب كأس العالم للأندية 6 مرات مع ريال مدريد في النسخ التالية، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2023، فيما حصد كانتي اللقب لمرة واحدة مع تشيلسي نسخة 2022.

وفاز رومارينيو بلقب كأس العالم للأندية مرة واحدة مع كورينثيانز باوليستا البرازيلي نسخة 2013، فيما فاز فابينيو باللقب مع ليفربول الإنجليزي نسخة 2020.