كيريوس "المنهك" يريد التوقف عن اللعب

الرياص - اسماء السيد - سيدني: "لا أريد اللعب بعد الآن". بحسرة، أعلن لاعب كرة المضرب الأسترالي نيك كيريوس، المرهق بسبب الاصابات، عن رغبته بالابتعاد عن ملاعب الكرة الصفراء.

لكن اللاعب المنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2024، قال انه سيمنح نفسه سنة أو سنتين إضافيتين لمحاولة اكمال مسيرته الرياضية.

خضع اللاعب المشاغب لجراحة في ركبته في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم أجهضت مشاريع عودته في ويمبلدون بعد تعرّضه لتمزق في أربطه رسغه.

تحدّث كيريوس، وصيف بطولة ويمبلدون 2022، سابقاً عن معاناته من الناحية النفسية.

وفي آخر اطلالاته على تدوين "أون بوربوس" الصوتي مع المقدّم جاي شيتي، تطرّق ابن الثامنة والعشرين إلى مشكلاته البدنية "إذا كان الأمر متروكاً لي، فأنا لا أريد حقاً اللعب بعد الآن، بصراحة".

تابع كيريوس الذي لم يخض سوى مباراة واحدة منذ ربع نهائي دورة طوكيو في تشرين الأول/أكتوبر 2022 خسرها في دورة شتوتغارت في حزيران/يونيو 2023 "لكن علي (أن أواصل اللعب) تقريباً. لدي الكثير لأقدّمه، لكن بالنسبة لي لا أريد أن العب بعد الآن".

أردف "أنا منهك، أنا متعب. لقد أجريت ثلاث جراحات".

شرح اللاعب الذي بلغ المركز 13 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين عام 2016 "أردت دوماً تكوين عائلة وألا أشعر بالألم. عندما استيقظ، لا استطيع المشي دون ألم".

وعن احتمالات عودته إلى الملاعب، قال "أريد أن ألعب نحو سنة أو سنتين وأعود إلى القمة وفق شروطي الخاصة... أكره اجراء جراحة أخرى أو شيء من هذا القبيل".

وكان كيريوس قال الشهر الماضي "يجب أن تتماشى النجوم قليلاً"، كي يشارك في البطولة الكبرى أمام جماهيره في كانون الثاني/يناير المقبل.