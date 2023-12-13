الامارات | مان يونايتد مهدد بخسارة 13 لاعبا في مواجهة ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توالت الضربات الموجعة على فريق مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، فإلى جانب الوداع الحزين من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا أمس، وفي المركز الاخير، بعد الخسارة في ختام دور المجموعات على أرضه وبين جمهوره من بايرن ميونيخ الألماني 0-1، خسر كذلك الفريق جهود اثنين من مدافعيه، هما هاري ماغواير ولوك شو بسبب مشاكل عضلية، لم تتحدد بعد مدة غيابهما بعد.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن المان يواجه خطر خسارة خدمات 13 من لاعبيه خلال اللقاء المهم نهاية الاسبوع الجاري في معقل ليفربول "انفيلد" بالدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزهم المدافعين ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندولف ومالاسيا وفي الوسط كاسيميرو وإيركسن ومايسن مونت والجناح اماد دياليو. يضاف إليهم أيضا ماركوس راشفورد وانتوني مارسيال الغائبين عن لقاء البايرن بسبب المرض، وكذلك جادون سانشو المعاقب إداريا، وبرونو فيرنانديز الذي لن يكون متاحا للقاء ليفربول بسبب الإيقاف.