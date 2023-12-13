وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا تقول اللائحة حال انتهاء مباراة الاهلي واتحاد جدة بالتعادل؟

يستعد الفريق الكروي بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة فب السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة الاهلي واتحاد جدة، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وأخطر مسئولو اللجنة المنظمة لمونديال الأندية بالسعودية ووفد فيفا مسئولي القلعة الحمراء، بأنه حال انتهاء الوقت الأصلي من مباراته ضد الاتحاد بالتعادل ستشهد وقتا إضافيًا.

اقرأ أيضا.. الغندور يعلق على مواجهة الاهلي والاتحاد السعودي.. تصريحات مثيرة

وستقام مباراة الاهلي ضد الاتحاد يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وتأهل فريق اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس العالم للاندية بعد إقصاؤه لنظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، والفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الافتتاح أمس الثلاثاء.