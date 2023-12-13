اخبار الرياضه

رامي ربيعة مهاجمًا.. فيفا يثير الجدل بخصوص قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الأهلي

الأهلي

اثار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجدل في الساعات الماضية أثناء عرض قائمة النادي الاهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه حيث تقام في المملكة العربية .

وتداول عدد من جماهير النادي الاهلي صورًا لقائمة المارد الأحمر في كأس العالم حيث ظهر خلالها تواجد رامي ربيعة في مركز المهاجم بجوار محمود كهربا وأنتوني موديست وأيضًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

اقرأ أيضًا: وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا تقول اللائحة حال انتهاء مباراة الاهلي واتحاد جدة بالتعادل؟

الأهلي- كأس العالم للأتدية

الأهلي- كأس العالم للأتدية

وجدير بالذكر أن رامي ربيعة يجيد اللعب فقط في مركزي الدفاع ووسط الملعب ولم يسبق له اللعب كمهاجم صريح خلال مسيرته الكروية مع النادي الاهلي.

ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا