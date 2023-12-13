رامي ربيعة مهاجمًا.. فيفا يثير الجدل بخصوص قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية

اثار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجدل في الساعات الماضية أثناء عرض قائمة النادي الاهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه حيث تقام في المملكة العربية السعودية.

وتداول عدد من جماهير النادي الاهلي صورًا لقائمة المارد الأحمر في كأس العالم حيث ظهر خلالها تواجد رامي ربيعة في مركز المهاجم بجوار محمود كهربا وأنتوني موديست وأيضًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

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وجدير بالذكر أن رامي ربيعة يجيد اللعب فقط في مركزي الدفاع ووسط الملعب ولم يسبق له اللعب كمهاجم صريح خلال مسيرته الكروية مع النادي الاهلي.

ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.