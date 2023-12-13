مستشهدًا بـ الاهلي.. شوبير يشيد بإدارة الزمالك

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجاه لاعبي الفريق الكروي الأول، مستشهدًا بالنادي الاهلي الغريم التقليدي.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الخميس، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب منتظمة جدًا بخصوص صرف مكافآت الفوز خلال الفترة الأخيرة”.

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وأشار إلى أن الالتزام بصرف المكافآت، له مردود إيجابي وظهر تأثيره على أداء لاعبي الفريق خلال المباريات الماضية.

وتابع: “كل شيخ وله طريقة في صرف المكافآت، هناك أندية تتعامل بالمباراة، كل لقاء بعده المكافأة، مشيرًا إلى أن حسن حمدي رئيس الاهلي السابق كان يطبق فكرة المكافأة كل 4 مباريات”.

وواصل: “إدارة الزمالك تثبت حاليًا أنها قادرة على التعامل مع الأزمات داخل النادي، خاصة في ظل تأجيل بعض الخطوات من أجل دفع مستحقات اللاعبين”.

واختتم: “إدارة الأبيض ستعمل بعد ذلك على حل أزمة ملف القيد، وبعده ملف المدير الفني، ويتم إدارتها بهدوء جدًا وعقل وتروي دون ضجيج أو صراخ”.