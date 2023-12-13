كولر يحسم مصير تعاقد الاهلي مع وليد أزارو في الشتاء

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الاهلي مصير التعاقد مع اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم نادي عجمان الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي أنه لا يوجد مفاوضات في الوقت الحالي بشكل رسمي مع المغربي وليد أزارو لإمكانية عودته لصفوف القلعة الحمراء.

وشدد على أن هناك بعض الوكلاء قاموا بعرض الأمر على اللاعب والنادي،وذلك بعدما أبدى المغربي على العودة لصفوف الفريق القاهري.

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وقرر مسئولو النادي الاهلي عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق لحسمه من جانب السويسري مارسيل كولر.

ولم يرفض حتى الأن كولر فكرة التوقيع مع أزارو إلا أن طلب تأجيل ملف البحث عن مهاجم أجنبي جديد في الوقت الراهن بسبب اكتمال قائمة أجانب الفريق.

ومن المقرر أن يحسم السويسري مصير الفرنسي بعد بطولة كأس العالم للأندية، ومن ثم سيحسم مصير تعاقد الأهلي مع أزارو من عدمه.