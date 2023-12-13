قرار مثير يمنع لاعبي برشلونة من الاستحمام

تقرر منع لاعبو فريق برشلونة الإسباني من الاستحمام عقب مباريات الفريق التي ستقام على ملعبه “سبوتيفاي كامب نو” خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما تم الإعلان من جانب حكومة برشلونة عن خطة ترشيد استهلاك المياة في المقاطعة خلال الفترة القادمة، لمحاربة الجفاف الذي قد يصيب المدينة خلال السنوات المقبلة.

وتضرب مدينة كتالونيا موجة جفاف سيئة، حيث بلغت نسبة امتلاء الخزانات التي توفر المياة لنحو 6 مليون شخصا في برشلونة، بـ18% فقط من سعتها.

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وقررت الحكومة الكتالونية إنشاء محطات تقنية المياة، خاصة مع انخفاض نسبة هطول الأمطار على المدينة بنسبة 17% سنويا، وهو ما يتطلب الحفاظ على الأبار والأنهار لمنع حدوث جفاف في السنوات المقبلة.

وأخطرت الحكومة، جميع الأندية الرياضية في برشلونة وعلى رأسهم نادي برشلونة بمنع أي لاعب من الاستحمام عقب المباريات أو التدريبات، في إطار سياسة الإقليم لمحاربة الجفاف.

وتم منع لاعبي برشلونة من الاستحمام في غرفة خلع الملابس عقب المباريات والتدريبات، فيما سيواجه النادي الكتالوني أيضًا أزمة على مستوى سياسة ري العشب الأخضر لملعب المونتجويك، بالإضافة لملاعب المدينة الرياضية خوان جامبر.