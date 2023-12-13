مصطفى محمد يحرج كبار أوروبا قبل أمم أفريقيا

توهج الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت خلال الفترة الماضية في الدوري الفرنسي محققًا، انجازًا استثنائيًا قبل انطلاق أمم أفريقيا.

وسيخوض مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي منافسات بطولة أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر، في شهر يناير المقبل في دولة كوت ديفوار.

وبات مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأساسي حيث يعول عليه البرتغالي روي فيتوريا كثيرًا، خاصة في ظل تألقه خلال مسيرته الاحترافية.

مصطفى محمد يهز شباك باريس سان جيرمان

ودون الأناكوندا إنجازًا جديدًا في تاريخه الكروي بعدما نجح في هز شباك فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

اقرأ أيضا.. رامي ربيعة مهاجمًا.. فيفا يثير الجدل بخصوص قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز مصطفى محمد هدف فريقه نانت الوحيد فى شباك باريس سان جيرمان، من ضربة رأسية قوية، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين لهدف.

ووقع الفرعون المصري على هدفه السادس في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي والأول في شباك باريس سان جيرمان.

وبات مهاجم منتخب مصر متخصصًا في هز شباك كبار أوروبا سواء مع نانت أو جالطة سراي، بعدما سجل ضد كل من مارسيليا وموناكو ومونبيلية في فرنسا، وفنربخشة في تركيا.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل المثالى للجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، بحسب ما نشره موقع “هوسكورد” العالمي.

أرقام في مسيرة مصطفى محمد الكروية

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف حتى الآن لـ92 هدفًا، وأصبح على بعد 8 أهداف من الوصول إلى 100 هدف، متخطيًا عدد أهداف محمد زيدان نجم الفراعنة السابق.

وأصبح مصطفى محمد أكثر محترف مصري فى أوروبا تسجيلا للأهداف بأول 3 مواسم حتى الآن.

ووصل مهاجم منتخب مصر للهدف رقم 34 متجاوزًا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذى لم يسجل هذا الرقم مع بازل السويسرى وتشيلسى الإنجليزى فى بداية مشواره الاحترافي.