موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي بوروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري الأبطال في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة مساء اليوم على الهواء مباشرة.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب المجموعة السادسة بدوري الأبطال برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النادي الفرنسي باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جدير بالذكر، تضم المجموعة كل من، الثنائي الألماني والفرنسي، بجانب إي سي ميلان و نيوكاسل يونايتد.