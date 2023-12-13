كأس العالم للأندية.. سبب اجتماع مسئولي الفيفا مع بعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية اجتماعًا تنسيقيا مع بعثة النادي الأهلي، من أجل مناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة الجارية.



وعرض وفد "الفيفا" واللجنة المنظمة في بداية الاجتماع، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في بطولة مونديال الأندية.



وكما عرض مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها في النسخة الحالية بالسعودية.



وحضر الاجتماع كل من، المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.



جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.