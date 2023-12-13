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كأس العالم للأندية.. موعد مران الأهلي الثاني استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في المدينة جدة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، على ملعب مدينة الملك عبدالله ، ضمن الاستعدادات لمباراة اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث انطلقت أولى المباريات أمس الثلاثاء، وفاز الاتحاد على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وتستمر البطولة حتى يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويلاقي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من مونديال الأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على ملعب الجوهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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