أحمد سليمان: "الكرة دلوقتي مش بالتاريخ ومعسكر الإمارات دليل على قوة الزمالك عربيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسباب عدم فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن النادي لديه الإمكانيات التي تضعه في منصب أفضل.

وقال سليمان في تصريحات على قناة إم بي سي مصر: "الزمالك فاز بدوري أبطال أفريقيا، أنا حصلت على البطولة عام 1993 مع الجوهري، كان يوجد ظروف لا تساعد نادي الزمالك، لكنه لديه الإمكانيات الجماهيرية والمادية والاسم ليكون في منصة أعلى من كده بكتير".

وأضاف: "إن شاء الله الزمالك يرجع لوضعه الطبيعي والبطولة الإفريقية الحالية بداية للزمالك إنه يبقى موجود على الساحة الأفريقية وبقوة، الزمالك على المستوى العربي له تقل واسم، بدليل إننا هنقابل فرق عالمية كبيرة جدا وبأسماء تقيلة في معسكر الإمارات".

وواصل: "مثلا فيه أهلي جدة والاتفاق السعودي، كل اللاعيبة الأوروبية هما التقل دلوقتي، التاريخ بيدي الأهلي والزمالك اسم أكبر".

واختتم سليمان: "لكن الكرة دلوقتي مش بالتاريخ أصبحت بالأسماء والتقل، شوفنا الدوري السعودي دلوقتي 8 لاعبين أجانب في كل فريق".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في السابعة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.