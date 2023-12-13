مصير مباراة الأهلي والاتحاد في حال التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 النادي الأهلي بتطبيق الوقت الإضافي في مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وأقيم اجتماع تحضيري للنادي الأهلي، اليوم، قبل خوض اللقاء الأول في كأس العالم للأندية 2023، تحدثوا فيه عن الأمور التنظيمية بالبطولة وملاعب المباريات والتدريبات والانتقالات وفندق الإقامة وموعد وصول الفريق إلى ملعب المباراة.

ويواجه الأهلي اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.