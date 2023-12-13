أحمد سليمان: "عايزين حماية مستهلك للكرة والزمالك يعاني من هذا الملف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجربة اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي وأسعارهم في الدوري المصري، مشيرا إلى أنهم يحتاجون حماية مستهلك للكرة في مصر.

وقال سليمان في تصريحات على قناة إم بي سي مصر: "اتحاد الكرة مع مشاكل الدولار لازم يقلل المحترفين في مصر، ويكون في سياسة عليا وهذا نداء لاتحاد الكرة، احنا معندناش محترفين كتير حتى نص الأجانب الموجودين في مصر".

وأضاف: "ميبقاش 10 في المئة من الكم اللي موجود، لازم نفتح مجال للاعبين تحترف، الأرقام بقت صعبة جدا أنا مش مصدق إن الأرقام موجودة 2 مليون دولار ومليون و800 في حاجات كثيرة وللأسف في مفيش محاسبة في الموضوع واحد جايلك بياخد 300 ألف دولار وتلاقيه بياخد مليون و 200 مفيش حسيب ولا رقيب".

وتابع: "نادي الزمالك يعاني من هذا الملف فيه لاعبين لم يقدموا لنادي الزمالك وكان عندنا بنشرقي وساسي قدموا وحصلوا على فلوس وكسبوا ومشيوا، كان عندنا تجربة وناس معترضة على حارس المرمى الأجنبي".

واختتم سليمان: "عايزين حماية مستهلك للكرة واتحاد الكرة ولا هو هنا، يجب أن يكون للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة دور".