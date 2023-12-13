الرئيس الذهبي لنادي الهلال السعودي.. وفاة الأمير بندر بن محمد سعود الكبير

الشارقة - اميمة ياسر -

توفي اليوم، الأربعاء، الأمير بندر بن محمد سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي السابق، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلامية سعودية.

وكان الأمير الراحل بندر الكبير، قد تولى رئاسة نادي الهلال السعودي في الفترة من 1996 حتى عام 2000، ولقب بـ "الرئيس الذهبي" للنادي السعودي، بعدما نجح "الزعيم" في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات في عهده، أبرزها دوري أبطال آسيا 2000 من إجمالي ثلاث بطولات قارية، والعديد من البطولات المحلية أبرزها الدوري السعودي موسم 1997- 1998.

وأسس الأمير الراحل مدرسة الهلال التي قدمت العديد من اللاعبين للفريق الأول والكرة السعودية بشكل عام، حيث حرص على الإشراف عليها بنفسه وتوفير كافة الاحتياجات لها.