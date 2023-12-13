الامارات | مفاجأة جديدة في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن مفاجأة غير سارة، بشأن الموقف الذي ابداه النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد برنامج "إل شرينجيتو" الذي يقدمه ويديره الإعلامي الكتالوني الشهير جوسيب بيدربرول، ويذاع على قناة "ميغا" التابعة لمحطة "أنينا 3" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد، أخبرت وكيل النجم الفرنسي مبابي، أنهم في انتظار الرد من اللاعب، على العرض الذي قدمه النادي، وأنه سيتم الانتظار حتى نهاية يناير المقبل، حتى تسلم الرد النهائي.

وأوضح تقرير البرنامج أن: "كيليان مبابي ومن معه، لا يريدون حسم موقفهم في الفترة الحالية، على الرغم من أن النجم الفرنسي يرغب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان". ولفت التقرير الانتباه إلى احتمالية فشل ريال مدريد في حسم صفقة مبابي، بسبب رغبة إدارة النادي الحصول على رد نهائي في الموعد الذي حددته إدارة "الملكي"، مع التأكيد على أن إدارة النادي لا تفكر في تقديم شيك مفتوح (على بياض) خلال التفاوض مع مبابي، والاكتفاء بتقديم عرضٍ مالي محدد.