إصابة مدافع الزمالك قبل مباراة المصري في الدوري

تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة قبل مباراة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأفادت تقارير صحفية، أن محمود علاء مدافع الزمالك تعرض للإصابة قبل مباراة المصري البورسعيدي في الدوري.

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وأوضحت، محمود علاء تعرض للإصابة بقدمة في الكاحل، وسيغيب عن مباراة المصري البورسعيدي القادمة.

وأشارت إلى أن مدافع الزمالك سيخضع لمزيد من الفحوصات في الفترة المقبلة للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب.

وعاد محمود علاء إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، فيما شارك في 4 مباريات مع الأبيض خلال الموسم الحالي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 13 نقطة.