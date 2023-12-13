مفاجأة مدوية.. طارق حامد على رادار العودة لـ منتخب مصر رغم اعتزاله

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن رغبة منتخب مصر في عودة اللاعب طارق حامد للعب دوليًا عقب إصابة الدولي محمد النني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” مصدر داخل منتخب مصر بعد إصابة محمد النني: الباب مفتوح لعودة طارق حامد في أي وقت”.

وأضاف في حديثه” فيتوريا لا مشكلة لديه مع اللاعب”.

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وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قد قرر في وقت سابق استبعاد طارق حامد من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الماضي وذلك لما بدر منه عقب مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن بعد ذلك طارق حامد اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي حيث كتب عبر حسابه الرسمي ” ى مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم”.

وأضاف” والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي”