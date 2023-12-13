ذا بيست 2023.. الفيفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء قائمة المرشحين النهائية، لجائزة “ذا بيست” لأفضل مدرب عام 2023.

وكان فيفا قد أعلن عن القائمة المبدئية في سبتمبر الماضي، للمرشحين لجائزة أفضل مدرب هذا العام.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب 3 أسماء فقط، وهم: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وسيموني إنزاجي (إنتر ميلان)، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي سابقا ومنتخب إيطاليا حاليا.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب “ذا بيست”، خلال الحفل الذي يقيمه فيفا في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير 2024.

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وسلط فيفا الضوء على أبرز إنجازات الثلاثي المرشح لجائزة ذا بيست 2023، على مدار فترة التقييم الممتدة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس 2023.

وقاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية، الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما فاز سباليتي مع نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي، وقاده للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا.

وتوج إنزاجي مع إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا، فيما وصل إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.