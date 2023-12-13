كهربا يتحدث عن مواجهة اتحاد جدة ويرد على منتقديه ويوجه رسالة لجماهير الاهلي

تحدث محمود كهربا نجم الاهلي عن مواجهة اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره اتحاد جدة مساء بعد غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال كهربا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “فريق اتحاد جدة من أقوى الفرق العربية، ومواجهته صعبة، وسعيد بمواجهته على ملعب الجوهرة المشعة، وأتمنى أن نفوز ونتأهل للدور نصف النهائي”.

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وتابع نجم الاهلي: “قضيت في صفوف اتحاد جدة عامين، وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور العميد كان يدعمني وأعتز بتلك الفترة كثيرًا”.

وواصل كهربا: “ننتظر جماهير الاهلي في في المدرجات، يوم الجمعة، وهدفنا هو اسعادهم كثيرًا”.

وتابع نجم الاهلي: “أوجه الشكر للجماهير التي ساندتني بقوة، ودعموني وهذا شيء ليس جديدًا عليهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأن اختم حياتي في القلعة الحمراء”.

وأردف كهربا: “هدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سوف أتسلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله””

واختتم كهربا: “نغمة الاهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرا لا تشغلني مطلقا، ولا أتأثر بما يقال وأركز فقط في المستطيل الأخضر وتحت أمر النادي”.