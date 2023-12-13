الأولى قبل 23 عاما.. الأهلي والاتحاد المواجهة العربية رقم 11 في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعدما حقق الفوز على أوكلاند سيتي مساء أمس بنتيجة 3-0، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في لقاء عربي بمونديال الأندية.

ويعد هذا اللقاء الثاني بين الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية، بعدما جمع بينهما لقاء في نسخة 2005 باليابان، وانتهى لصالح الاتحاد بنتيجة 1-0.

ويلتقي الثنائي للمرة الثانية في اللقاء العربي الخالص بالمونديال رقم 11، وكان اللقاء العربي الأول في كأس العالم للأندية قبل 23 عاما، في النسخة الأولى عندما التقى النصر السعودي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، وانتهت المباراة لصالح الأول بنتيجة 4-3.

وكان النصر السعودي صاحب أول انتصار عربي في تاريخ كأس العالم للأندية، كما أن المباراة المقبلة هي الثالثة بين ناديين من مصر والسعودية.

وشهدت نسخة 2005 في المونديال المواجهة العربية الثانية بين الأهلي والاتحاد، فيما كان اللقاء الثالث بين السد القطري والترجي التونسي في نسخة 2011، وعادت المواجهات العربية مرة أخرى في المونديال عام 2018، بلقاء العين الإماراتي والترجي التونسي.

والتقى الهلال السعودي الترجي التونسي في اللقاء العربي الخامس في المونديال عام 2019، وشهدت نفس النسخة المواجهة السادسة بين الترجي والسد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما أقيم اللقاء السابع بين الأهلي المصري والدحيل القطري عام 2020، وفي نسخة 2021 أقيم اللقاء الثامن بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

كما شهدت نسخة 2021 مباراة عربية تاسعة بين الأهلي المصري والهلال السعودي، فيما كان آخر اللقاءات العربية في المونديال والعاشرة كانت في النسخة السابقة بين الهلال السعودي والوداد المغربي.