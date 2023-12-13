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للمرة التاسعة.. الأهلي يتسلم شهادة توثيق للمشاركة في مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تسلم المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي في ، اليوم الأربعاء، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد "الفيفا" واللجنة المنظمة.

وكانت قد عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية اجتماعًا تنسيقيا مع بعثة النادي الأهلي، من أجل مناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي ورئيس البعثة، بجانب الطاقم الإداري للبعثة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبون.

جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي منافسه اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على ملعب الجوهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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