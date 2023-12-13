"مكنش فيه غير الأهلي والزمالك في الوطن العربي".. إبراهيم عبد الجواد يرد على وليد الفراج

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج "كورة في الـ90" الذي يذاع عبر راديو 9090، على الإعلامي السعودي وليد الفراج بعد سخريته من النادي الأهلي المصري.



وقال وليد الفراج ساخرا في برنامجه أمس: "لم يفز الأهلي على اتحاد جدة من أيام ما كانت كرة القدم جبس".



ورد عبد الجواد: "أيام ما كانت الكرة جبس مكنش فيه غير الأهلي والزمالك في الوطن العربي كله".



وتابع: "أتمنى أن تكون مباراة يوم الجمعة قمة عربية جميلة، وتستمتع الجماهير باللقاء بين فريقين من كبار أندية الوطن العربي، مؤكدا، هذا حفل كروي كبير يشاهده العالم أجمع".



جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على ملعب الجوهرة.