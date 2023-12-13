قبل المباراة المكررة.. كم فريقا واجه الأهلي في كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لبدء مشواره في نسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية.

ويواجه بطل أفريقيا، نظيره اتحاد جدة ممثل الدولة المضيفة في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الحالي.

وستكون هذه هي مواجهة مكررة للأهلي، الذي سبق له أن لعب مع الآتي في نفس البطولة حيث إن أول مباراة خاضها الأحمر في كأس العالم للأندية كانت أمام الاتحاد في نسخة عام 2005، وفاز حينها الفريق السعودي بهدف دون رد.

كم فريقا واجه الأهلي في كأس العالم للأندية؟

إجمالا خاض الأهلي 22 مباراة في 8 نسخ من مونديال الأندية، جاءت أمام 18 فريقا من 5 قارات.

وواجه "المارد الأحمر" 6 أندية من آسيا في مشاركاته المونديالية، أكثر من أي قارة أخرى، حيث التقى مع الاتحاد والهلال من السعودية، وأديليد يونايتد الأسترالي، وسان فريتشي هيروشيما الياباني، وجوانزو إيفرجراند الصيني.

ومن أمريكا الجنوبية التقى الأهلي مع 4 فرق كلها برازيلية، وهي بالميراس (مرتان) وإنترناسيونال وكورينثيانز وفلامنجو.

كذلك واجه الأهلي 4 فرق من أمريكا الشمالية والوسطى يأتي على رأسها مونتيري المكسيكي، الذي لعب أمامه 3 مباريات، بجانب مواطنيه كلوب أمريكا وباتشوكا، بالإضافة إلى سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة.

وبجانب مواجهتيه مع أوكلاند سيتي، التقى الفريق الأحمر مع سيدني الأسترالي عام 2005، حين كانت أستراليا لا تزال تتبع اتحاد أوقيانوسيا قبل الانتقال إلى آسيا في العام التالي.

كذلك واجه الأهلي فريقين من أوروبا هما بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني.