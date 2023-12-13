ثأر يعود إلى 2005.. عندما أفسدت مخالب نمور الاتحاد سلسلة الـ55 مباراة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تذكر جمهور النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، السلسلة التاريخية التي أفسدها الاتحاد في 2005، بعدما تأكدت مواجهة الفريقين، الجمعة المقبل 15 ديسمبر، ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

الأهلي والاتحاد يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ثأر يعود إلى 2005

لم ينس الأهلي حتى الآن، مباراته ضد الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2005.

كان الأهلي مرعبًا قبل المشاركة الأولى في كأس العالم للأندية، تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي صنع فريقًا استثنائيًا، ضم نجومًا على غرار محمد أبو تريكة، محمد بركات وعماد متعب وغيرهم.

واستطاع الأهلي أن يتجنب الهزيمة في 55 مباراة متتالية بكل المسابقات، محليًا وقاريًا.

سلسلة الأهلي التاريخية بدأها 12 يوليو 2004، عندما اكتسح الكروم بستة أهداف مقابل هدف وحيد، المباراة التي تلت مباشرة خسارة نهائي كأس مصر على يد المقاولون العرب.

واستمرت سلسلة الأهلي ما يقرب من 17 شهرًا، بالتحديد حتى 11 ديسمبر 2005، عندما التقى الاتحاد.

وظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف حتى ظهر محمد نور في الدقيقة 78، ليسجل هدفًا بالدقيقة 78 في مرمى عصام الحضري، أطاح بالأهلي من الدور الثاني.

ويعاود الفريقان مواجهاتهما المباشرة بعد 18 عامًا، وبالطبع يبحث الأهلي عن الثأر.

سلسلة الـ55 مباراة في الأهلي

- بدأت ضد الكروم في 12 يوليو 2004

- انتهت ضد الاتحاد السعودي في 11 ديسمبر 2005

- استمرت 517 يومًا

- أتمها في 4 مسابقات، الدوري والكأس والسوبر محليًا، ودوري أبطال أفريقيا قاريًا

- مباراتان في كأس مصر 2004-2005

- مباراة في كأس السوبر المصري 2005

- 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا 2005

- 38 مباراة في الدوري المصري على موسمين، 2003-2004 و2004-2005