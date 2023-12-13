"تخيلت هدفي في الهلال قبل المباراة".. كهربا يتحدث عن طموح الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل هدف إفريقي خلال عام 2023، مؤكدا أن الهدف الذي سجله في الهلال السوداني يعتبر من أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته الكروية.

وقال كهربا: "قبل المباراة بـ24 ساعة ، أفكر ماذا سأفعل في اللقاء، وكيف أساعد الفريق من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح لي من أجل التسجيل، و هدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، سوف أستلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف".

وأضاف: "زملائي في الأهلي ساعدوني كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتسجيل الأهداف هو توفيق من الله، وأنا تعبت واجتهدت كثيرًا خلال فترة إيقافي، وتوقعت الفوز بجائزة أفضل هدف".

وتابع: "كنت نائمًا لحظة إعلان فوز هدفي في شباك الهلال بجائزة الأفضل في أفريقيا، وأخبرني حمزة علاء، وهو ما أسعدني كثيرا".

وواصل: "أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال، وسنكافح ونبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة على اللقب هذه المرة، وكرة القدم ليس بها مستحيل، وجميع اللاعبين يرغبون في تحقيق إنجاز كبير".

واختتم محمود: "أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين، حيث حققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور النادي كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم".