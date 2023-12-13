شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الاتحاد..الشناوى يتحدى جروهى فى حراسة العرين بالقمة المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قمة عربية مثيرة وشيقة، تترقب الجماهير المصرية والسعودية قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء اليوم على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وتشهد مباراة الأهلي واتحاد جدة مواجهات خاصة في كل المراكز، حيث القوة الضاربة لكل فريق في سبيل الحشد لتحقيق الفوز على الآخر، وحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الندية، حيث يرتكز الأهلي على تاريخه واسمه ومعدن لاعبيه عندما يكونوا في المواقف الصعبة ، بينما يعتمد اتحاد جدة على الأسماء اللامعة التي يضمها، بعدما شهد الموسم الحالي طفرة في مستوى الكرة السعودية على مستوى الصفقات وضم نجوم عالميين.

نبدأ بمركز حراسة المرمى في الفريقين والذي سيشهد مباراة خاصة بين الثنائي محمد الشناوي والبرازيلي مارسيلو جروهي، باعتبارهما من أبرز حراس المرمى في قارتي إفريقيا وآسيا.

في حراسة مرمى الأهلي يحرس محمد الشناوي العرين الأحمر، حيث يعد أحد أفضل حراس المرمى في قارة إفريقيا والشرق الأوسط وكان منافسا حتى المرحلة الأخيرة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، حيث تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو، ولعب مع الأهلي 15 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح في التصدي لـ9 أهداف محققة وخرج بـ7 مباريات بشباك نظيفة.

في المقابل، يحرس البرازيلي مارسيلو جروهي مرمى اتحاد جدة في موقعة الغد باعتباره من أبرز حراس المرمى، حيث تبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفيرماركت ولعب في الموسم الحالي 17 مباراة، وتصدى لـ18 فرصة محققة، بينما خرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.