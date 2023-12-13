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موعد مران الأهلي الثانى بالسعودية استعدادا لمباراة اتحاد جدة بمونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في جدة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله ؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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