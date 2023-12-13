شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات عن الزمالك أمام المصرى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المصرى غدا الخميس في الجولة التاسعة من بطولة دورى NILE ، باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية

ويغيب عن الزمالك كل من، مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى لعدم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى و الجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم و عودتهم للمشاركة.

كما يغيب محمود حمدي الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفني عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون في الوقت المناسب.

رفض معتمد جمال المدير الفني للفريق الاول بنادى الزمالك ، المجازفة بمحمود حمدى الونش في المباريات المقبلة خوفا من تكرار إصابة اللاعب، خاصة وأنه عائد من الإصابة التي غيبته عن الملاعب منذ مايو الماضى.

وقرر معتمد جمال مشاركة اللاعب في مباريات الفريق تدريجيا، ورغم تعافي الونش من الإصابة بنسبة 100%، الا أن مشاركته ستكون في التوقيت المناسب، بالرغم من كونه متحمس للعودة والمشاركة في أقرب وقت.