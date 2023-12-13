شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف آخر تطورات الحالة الطبية للعامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء، الذى يرقد فى المستشفى، بسب الأزمة الصحية الطارئة التى لحقت به مؤخرا وفقد الوعى بسببها.

وقال عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "حتى الآن ما زالت غيبوبة العامرى فاروق مستمرة، ولم تزل الأطباء أجهزة التنفس الصناعى الذى وضعت له منذ بداية الوعكة".

وأضاف طارق قنديل: "الأمر الآن ليس طبيا، كل الأمل الآن فى كرم الله وفضله، ونطالب كل الجماهير بالدعاء للعامرى فاروق، حتى يسترد صحته ويخرج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه وللنادى ولنا فى أقرب وقت ممكن".

وعن تتويج الأهلى بالأفضل فى افريقيا، قال: "لا أخفى عليكم سرا أنا أسعد إنسان فى الدنيا، وتواجدى على مسرح حفل الجوائز لاستلام 3 جوائز أمر يدعو للفخر".

وأضاف طارق قنديل: "الأهلى لم يغب أبدا عن منصات التتويج، قدر النادى الأهلى أن يكون مطلوب منه التتويج بالألقاب دائما، الأهلى طموح وجماهيره العظيمة دائما تنتظر البطولات".

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي: "منذ يومين كان الأهلى يكرم ويحصل على جوائز، الآن وبعد يومين أمامنا مباراة مهمة، أمام اتحاد جدة السعودى فى كأس العالم نركز حاليا عليها، أنا أثق أن اللاعبين والجهاز الفنى، سيقومون بتقديم ما عليهم فى المونديال، والباقى سيعتمد على توفيق الله".