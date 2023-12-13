شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاس" تؤيد قرار حصول محمد إيهاب على فضية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد قرنى مدرب منتخب رفع الأثقال السابق أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" أيدت منذ ساعات قرار منح محمد إيهاب لاعب منتخب الاثقال المعتزل الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل بسبب العقوبة الصادرة ضد الكازاخستانى نجاة رحيموف المتوج بالميدالية الذهبية. وكتب قرنى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: