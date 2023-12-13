الإسماعيلى يتفوق على إنبى تاريخيا قبل مواجهة السبت في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة فريق إنبى المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى Nile.

الإسماعيلى يتفوق على إنبى

وتعد مباراة السبت الـ37 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 36 مباراة سابقة، حيث حسم الإسماعيلى الفوز في 12 لقاء، بينما فاز إنبى في 11 مباراة وحسم التعادل 14 مواجهة، سجل لاعبو الإسماعيلى 41 هدفا واستقبلوا 45 هدفا، ويعد أحمد سمير فرج نجم الفريق السابق هداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.