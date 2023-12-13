شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رأفت لاعب المقاصة جاهز لمواجهة مكادي بعد شفائه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك احمد رأفت جناح أيسر فريق مصر للمقاصة في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادا لمواجهة مكادي في الجولة الـ 12 من دوري المحترفين والمقرر لها الجمعة المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في احدي المباريات السابقة.

وتعرض أحمد رأفت الي كدمة قوية في الظهر أدت الي غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات ، وخضع لبرنامج تأهيل مكثف ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من الجولة الـ 12.

من ناحية أخرى أجرت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة تعديلات على موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفين، والتى من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل تنتهى السبت، والتى تستمر على مدار 3 أيام.

موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفين

الخميس 14 ديسمبر

النصر للتعدين مع دكرنس "استاد النصر"

بترول أسيوط مع القناة "استاد البترول"

راية مع المصرية للاتصالات "استاد حرس الحدود"

لافيينا مع أسوان "استاد الأسيوطى"

بروكسى مع النجوم "استاد بروكسى"

أبو قير للاسمدة مع بتروجت "نادى أبو قير"

السكة الحديد وجمهورية شبين " استاد السكة"

الجمعة 15 ديسمبر

مصر المقاصة مع مكادى "استاج الأسيوطى"

طنطا مع غزل المحلة "استاد طنطا"

السبت 16 ديسمبر

وادى دجلة مع حرس الحدود "استاد السلام"