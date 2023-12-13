شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب :القدر كافأنى باعتماد الكاس أحقيتى فى فضية الأثقال بريو دى جانيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال على مكافأة القدر له بعد إعتماد أحقيته فى فضية أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل فى ظل رفض المحكمة الدولية الرياضية الإستئناف الذى تقدم به الكاراخستانى رحيموف المتجرد من الميدالية .

وقال إيهاب فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، الحق عاد لأصحابه رسميا فى ظل الرقم الذى حصدته فى الأولمبياد، وتوجه بالشكر للمولى عز وجل على تكليل مجهودى .

محمد إيهاب بطل رفع الأثقال، استرد فضية أولمبياد ريو دى جانيرو وهو الذى يعد من أبرز نجوم اللعبة على مر التاريخ، فى ظل امتلاكه إصرارا قويا لتحقيق الانتصارات قبل إعلان الاعتزال والاتجاه للتدريب.

وجاء تتويجه بالميدالية الفضية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية ليحصل عليها إيهاب بدلا من البرونزية.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، و إتجه لوضع خطط بناء نجوم رفع الاثقال فى المؤسسة العسكرية بـ السويس و المنيا و أسيوط و الإسماعيلية و الهايكستب .