شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطعم لاعبيه اليوم استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الزمالك إلى التطعيمات اليوم، استعداد للسفرإلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالجولة الرابعة من بطولة الكونفدراليةالأفريقية باللقاء المقرر له يوم 20 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على التطعيمات اليوم قبل سفر الفريق الى الإسكندرية لمواجهة فريق المصرى بالجولة التاسعة من بطولة دورى nile المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب.

ويغيب عن الزمالك أمام المصري كل من، مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى لعدم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى و الجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم و عودتهم للمشاركة.

كما يغيب محمود حمدي الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفني عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون في الوقت المناسب.