شكرا لقرائتكم خبر عن تصدر مجموعة الكونفدرالية وراء صرف مكافآت لاعبى الزمالك قبل لقاء المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبى فريق الزمالك مكافأة الفوز في مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تغلب الفريق على أبو سليم الليبى، وسوار الغينى ثم ساجرادا الأنجولي على الترتيب.

وقام مجلس إدارة الزمالك بصرف المكافأة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة التاسعة من بطولة دورى NILE ،بعد تصدر الفريق ترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية ، حيث يتربع الأبيض على قمة مجموعته برصيد 9 نقاط، بالإضافة إلى رغبة المجلس في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الغد، و المقرر اقامتها بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية كالتالى..

1- الزمالك 9 نقاط

2- أبو سليم الليبى 3 نقاط

3- ساجرادا الأنجولى 3 نقاط

4 -سوار الغينى دون اى رصيد

يرسم معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة عبور المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويدخل الزمالك معسكراً مغلقاً،يضع خلال معتمد جمال الرتوش النهائية على الخطة التي يواجه بها المصرى ،بعدما اطمئن على جاهزية لاعبيه،ومنحهم بعض التعليمات الخاصة قبل المباراة.