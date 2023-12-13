شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك في تدريبات فريق 2003، بعد الانقطاع عن التدريب طوال الفترة الماضية.

وظهر ايشو في التدريب مع باقى الفريق، و التزم بقرار مجلس الإدارة بالتدريب مع الشباب على خلفية رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأول، فتم نزوله للتدريب مع الناشئين فرفض و تغيب عن الحضور.

كان إيشو قد تمرد على الفريق ورفض التدريب مع فريق الشباب على خلفية رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، و بناء عليه قرر المجلس تدريب اللاعب مع فريق 2003 الا نه انقطع عن الترديبات دون إذن طوال الأيام المضاية ، لكنه عاد للظهور فى التدريبات مرة أخرى.

كان إبراهيم صلاح المدير الفنى لفريق 2003 كشف فى تصريحات سابقة أن الفريق يستطيع أن يلعب درجة أولى والكل أشاد بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم وهناك من يطلب بعض اللاعبين للفريق الأول.