شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخاطب بيراميدز واتحاد الكرة للحصول على أكثر من ألف دعوة مجانية لصالح صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد الافريقي كاف بطلب رسمي لنادي بيراميدز واتحاد الكرة المصري بصفته الاتحاد صاحب الأرض، للحصول على أكثر من 700 دعوة مجانية بدرجة الضيوف الأكثر أهمية والدرجة الأولى والدرجات المختلفة، بجانب ما سيحصل عليه الفريق الضيف ليصل المجموع إلى أكثر من ألف تذكرة يتحملها نادي بيراميدز.

ويحل صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يتم مخاطبة الكاف بشأن تلك الدعوات المطلوبة خاصة وان مسئولي بيراميدز واتحاد الكرة المصري يرون ان العدد المطلوب كبير جدًا ومبالغ فيه بالنسبة للعدد الإجمالي للتذاكر التي سيتم طرحها للبيع عبر موقع تذكرتي، بجانب عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء نفسه.