شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد أمام شابات 2004 بالدورة الودية الدولية بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لسيدات كرة اليد، منتخب الشابات مواليد 2004 فى تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء فى إطار الدورة الودية الرباعية التى يستضيفها المركز الأوليمبى بالمعادى.

فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 25/14 فى الدورة الودية الدولية التى تنظمها مصر أمس الثلاثاء.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات مصر والجزائر والكونغو الديمقراطية.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالتالى، حارسات المرمى: فرح الشاذلى - منة الله سيد – مى جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولى – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمى – شيماء صبرى – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضى – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.

الجهاز الفنى والإداري: رامى عبد اللطيف المدير الفنى، حملى مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإدارى، منة الله بدوى أخصائى العلاج الطبيعى – حازم حامد محلل الأداء الفنى، الحنفى محمد مدرب الأحمال.