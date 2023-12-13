شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر فى مباراة الأهلى واتحاد جدة بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة في الثامنة مساء بعد غد الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة صعبة على الفريقين، خاصة على الفريق الأحمر بسبب النتائج غير المرضية التي قدمها الأهلي قبل السفر إلى السعودية.

واستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الأيام الماضية في إعارة الأمور إلى نصابها في صفوف الأهلي، من أجل تحسين الأداء وحل الأزمات التي يعاني منها فريقه، وتفادي تكرارها في موقعة اتحاد جدة؟

وما هي أبرز السلبيات التي يعالجها كولر؟

يعكف كولر على تصحيح العديد من الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه بدءا من أزمة إهدار الفرص وإضاعة أهداف سهلة أمام مرمى الخصم، وكذلك استغلال الكرات الثابتة والعرضيات التي تصل المهاجمين.

وما الطريقة التي اتبعها كولر لحل تلك الأزمة؟

عمل كولر على تخصيص فقرات خاصة من أجل تدريب لاعبيه على إنهاء الهجمة بسلاسة ودون ضغوط ودربهم على كيفية التعامل مع اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، كما طالبهم بضرورة التركيز الشديد، كما عمل على توجيه بعض التعليمات الفنية خلال المحاضرات الفنية لتفادي تكرار أزمة إهدار الفرص.

هل سيفكر كولر في إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي؟

كولر لا يفكر في إجراء تغييرات جوهرية على تشكيل الأهلي عما كان عليه الحال في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، سوى مع عودة محمد عبد المنعم وإمام عاشور للتشكيل الأساسي، يما اقترب باقي اللاعبين من الاستمرار في التشكيل الأساسي أمام اتحاد جدة.

هل يتجاوز الأهلي أزمة النتائج غير المرضية؟

لاعبو الأهلي عاقدين العزم على تقديم مستويات قوية في مونديال الأندية، لاسيما وأن المواجهة ستشهد حضور جماهير مكثف من قبل الجماهير الحمراء للجالية المصرية بالمملكة السعودية، وهو ما سيكون حافز كبير أمام اللاعبين، بخلاف أن اللاعبين دوافعهم ستختلف خلال المشاركة في المونديال.