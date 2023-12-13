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اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - وافق  مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على إقامة معسكرات للحكام يوم 15 ديسمبر الجاري  لحكام المستويات الثاني C2 "حكام ساحة ومساعدين" ، والمستوى الثالث C3  لحكام الساحة من يوم 18 -22 ديسمبر.

تضمن المعسكرات اختبارات لياقة بدنية و وارنر تيست و إختبارات قانون لجميع الحكام  ، على أن تقام معسكرات الحكام في فندق حرس الحدود.

كما تقرر إقامة معسكر للمحكمات المصنفات في الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر ، على أن تقام اختبارات في الأفرع لحكام المستوي C4, C5, C6,  وتحدد مواعيدها بالنسبة للمناطق الفرعية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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