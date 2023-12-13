شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على إقامة معسكرات للحكام يوم 15 ديسمبر الجاري لحكام المستويات الثاني C2 "حكام ساحة ومساعدين" ، والمستوى الثالث C3 لحكام الساحة من يوم 18 -22 ديسمبر.

تضمن المعسكرات اختبارات لياقة بدنية و وارنر تيست و إختبارات قانون لجميع الحكام ، على أن تقام معسكرات الحكام في فندق حرس الحدود.

كما تقرر إقامة معسكر للمحكمات المصنفات في الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر ، على أن تقام اختبارات في الأفرع لحكام المستوي C4, C5, C6, وتحدد مواعيدها بالنسبة للمناطق الفرعية.