شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يبدأ المرحلة الأخيرة للتعافى قبل المشاركة في تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، المرحلة الأخيرة من التأهل قبل المشاركة في تدريبات الدراويش الجماعية، استعدادا للمباريات المقبلة في دورى Nile.

وشارك محمد فوزى مساء الثلاثاء، في أولى التدريبات البدنية بعد التعافى من إصابة التهابات الركبة اليسرى والتي حرمته من المشاركة في مباريات الإسماعيلى الماضية.

ويحتاج محمد فوزى أقل من أسبوع للدخول بشكل كامل مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمواجهات المقبلة للإسماعيلى.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.