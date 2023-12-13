شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز للمركز الرابع على حساب قطر فى ترتيب العرب بأولمبياد ريو جانيرو 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز الرابع فى ترتيب الدول العربية باولمبياد ريو دى جانيرو 2016، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" بتأييد قرار منح محمد إيهاب لاعب منتخب الاثقال المعتزل الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل بسبب العقوبة الصادرة ضد الكازاخستانى نجاة رحيموف المتوج بالميدالية الذهبية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت رفض المحكمة الرياضية الدولية الاسئتناف الذى تقدم به اللاعب الكازاخستانى نجاة رحيموف ، بعد أن ارتكب العديد من الانتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات لاستخدام طريقة محظورة (استبدال البول) وأكد عقوبة عدم الأهلية لمدة 8 سنوات المدينة والاستبعاد من بين جميع النتائج التي تم الحصول عليها اعتبارًا من 15 مارس 2016، بما في ذلك الميدالية الذهبية (رجال 77 كجم) في الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، وفقا لقرار المحكمة.

وقفزت مصر للمركز الرابع بدلا من الخامس، حيث تحتل البحرين المركز الأول بذهبية وفضية ، يليها الأردن بذهبية، ثم الجزائر فضيتان، ومصر فضية وبروزيتان، يليها قطر بفضية واحدة.