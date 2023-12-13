شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على الدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر غدا الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويجرى ايمن الرمادى اليوم البروفة الأخيرة في التدريب لمواجهة فيوتشر، وطالب اللاعبين بالتركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح لمواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على التواجد في المربع الذهبى، وحذر من خطورة لاعبى فيوتشر وتضييق المساحات أمامهم خلال المباراة.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، أخيرا الفوز على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.