شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء ينضم إلى قائمة مصابى الزمالك قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود علاء لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة امام المصرى ،بعد شكواه من اصابة فى الكاحل تمنعه من المشاركة مع الفريق فى مباراة المصرى المقرر لها غدا فى بطولة دورى nile.

ومن المقرر أن يخضع محمود علاء الى فحوصات طبية اليوم لتحديد مدى الاصابة ومدة تغيبه عن تدريبات ومباريات الفريق.

كما يغيب عن الزمالك كل من، مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى ومصطفى الزنارى، لعدم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم و عودتهم للمشاركة، ومحمود حمدي الونش العائد من الإصابة، حيث فضل الجهاز الفني عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون فى الوقت المناسب.