شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز على مودرن فيوتشر تاريخيا قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، عن فك عقدة سيراميكا أمام فيوتشر في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى (دورى nile).

سيراميكا لا يعرف الفوز على فيوتشر

تعد مباراة الدورى هى الخامسة بين الفريقين، حيث تواجها فى 4 مواجهات سابقة كلها في بطولة الدورى، حيث فاز فيوتشر فى 3 مواجهات وحسم التعادل لقاء ولم يتذوق سيراميكا طعم الفوز على فيوتشر، سجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف بينما أحرز لاعبو سيراميكا 3 أهداف فقط.

وشهدت آخر مباراة بين الفريقين فوز مودرن فيوتشر بهدف نظيف على سيراميكا في 24 مايو الماضى، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى الموسم الماضى.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، أخيرا الفوز على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.