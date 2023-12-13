7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو، للاعبي الأهلي؛ للتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريقين التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد حرص على متابعة لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس العالم للأندية، كما حضر وفد من الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بينما قام مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة.

تسلم لاعبى فريق الزمالك مكافأة الفوز في مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تغلب الفريق على أبو سليم الليبى، وسوار الغينى ثم ساجرادا الأنجولي على الترتيب. وقام مجلس إدارة الزمالك بصرف المكافأة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة التاسعة من بطولة دورى NILE ،بعد تصدر الفريق ترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية ، حيث يتربع الأبيض على قمة مجموعته برصيد 9 نقاط، بالإضافة إلى رغبة المجلس في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الغد، و المقرر اقامتها بإستاد برج العرب بالإسكندرية. الأهلى يستلم شهادة توثيق المشاركة التاسعة فى كأس العالم للأندية تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة. اللجوء لوقت إضافى في مباراة الأهلى واتحاد جدة بكأس العالم حال التعادل أخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» مسئولي الأهلي بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

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