شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهى الإجراءات التنظيمية والإدارية مع فيفا واللجنة المنظمة لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت حنان الزيني، منسق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومدير اللوائح والتراخيص، كافة الأمور الإدارية الخاصة ببعثة الأهلي المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقامت حنان الزيني بالتنسيق مع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة في كافة الأمور الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

كما حرص اللواء علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، على عقد اجتماعات متواصلة مع المنسق الأمني للجنة المنظمة للبطولة، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحرص اللواء علاء صلاح على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأيضًا كافة الاستعدادات الأمنية للمباراة القادمة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

فيما حرص هاني حسام مسئول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي، على متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية

ويعمل هاني حسام بشكل مستمر لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأخيرا يتابع أحمد الطوخي، مسئول التسويق بالنادي الأهلي، بصفة دورية كل الأمور المتعلقة بزي الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد تسلمت الزي الخاص بالمشاركة في كأس العالم للأندية، من الشركة المسئولة عن توريد الملابس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.